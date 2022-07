Fere, tris al Pontedera. Addio a Riccomini: guidò la Ternana in A

La Ternana dice addio ad una grande e vincente figura della sua storia. Sì, perché Enzo Riccomini è uno dei due tecnici – l’altro è l’indimenticabile Corrado Viciani – che ha allenato le Fere in serie A: il tecnico di Piombino si è spento, avrebbe compiuto 88 anni il prossimo 22 agosto. Arrivò a Terni dopo la retrocessione dalla massima serie e fu in grado riportarci immediatamente il gruppo (3° posto in B) grazie all’apporto dei vari Nardin, Rosa, Masiello, Garritano e Prunecchi, su tutti. Tutt’ora è il 10° all-time per partite ufficiali da allenatore della Ternana (76) alle spalle di Viciani, Tobia, Toscano, Pangrazi, Delneri, Carapellese, Lucarelli, Beretta e Cioni. La cerimonia funebre ci sarà sabato alle 17.30 nella chiesa di Sant’Antonio a Viareggio. Intanto Defendi e compagni hanno vinto 3-0 il primo test stagionale contro una squadra professionistica.



3-0 al Pontedera

A Coverciano i ragazzi di Lucarelli hanno battuto 3-0 il Pontedera di Pasquale Catalano. Le reti tutte nel secondo tempo: ad aprire lo score ci ha pensato uno dei neo acquisti a disposizione del trainer toscano, Spalluto, quindi a seguire le marcature di Agazzi e Donnarumma. Sabato nuovo test al cospetto dell’Aquila Montevarchi.

Ternana: Krapikas (46′ Vitali); Corrado (25′ st Martella), Boben (70′ Capuano), Proietti (46′ Agazzi), Paghera (70′ Palumbo), Damian (70′ Onesti), Ndir (60′ Diakitè), Ferrante (70′ Donnarumma), Rovaglia (70′ Partipilo), Defendi (70′ Ghiringhelli), Spalluto (70′ Pettinari). A disposizione: Casadei. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Pontedera: Siano; Aurelio (60′ Innocenti), Shiba (83′ Di Bella), Mutton (75′ Petrovic), Fantacci (66′ De Ioannon), Cioffi (39′ Benedetti, 86′ Scarpa), Catanese, Bonfanti, Guidi (60′ Parodi), Espeche (66′ Disegni), Perretta (60′ Zico). A disposizione: Frangioni, Cattani, Pretato, Bardini, Casadidio, Angeletti. Allenatore: Pasquale Catalano.

Arbitro: Mario Picardi di Viareggio (Mantella/Palermo)

Marcatori: 16′ st Spalluto (T.), 33′ st Agazzi (T.), 45′ st Donnarumma (T.)