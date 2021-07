Fere, annata Partipilo inizia in salita: operato per frattura clavicola

Non il miglior inizio di stagione per il capocannoniere – nonché miglior assistman – della Ternana nel trionfale campionato che ha portato alla promozione in serie B. L’amichevole con la Roma costa ad Anthony Partipilo uno stop di diverse settimane: il giocatore pugliese a Trigoria ha riportato la frattura della clavicola destra con match per lui giocoforza terminato dopo meno di venti minuti. In giornata è stato operato a Villa Stuart dal professor Attilio Santucci per l’intervento di riduzione e sintesi: tutto liscio. Ora giorni di riposo e via con la fase riabilitativa come fa sapere via della Bardesca. Sponda mercato è ancora in standby l’arrivo di Christian Capone, mentre si attende l’esordio bis di Pettinari nel test di venerdì a Tirrenia contro il Grosseto.

