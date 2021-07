Primo test Ternana, la Roma vince 2-0

Primo test per la Ternana in vista dell’esordio in coppa Italia dell’8 agosto contro l’Avellino al Liberati. I rossoverdi di Cristiano Lucarelli sono stati sconfitti per 2-0 dalla Roma in blindato centro sportivo ‘Bernardini’ di Trigoria con le marcature di Carles Pérez al 10′ e Marash Kumbulla al 53′, come informa la società giallorossa (criticata da Ussi e Fnsi per la chiusura totale agli organi di informazione, locali e non). Si registra l’infortunio di Partipilo, uscito dopo appena 19 minuti di gioco nella prima frazione. Prossimo test venerdì a Tirrenia contro il Grosseto, poi a fine luglio trasferta in terra ciociara per affrontare il Frosinone. Nel secondo tempo hanno trovato spazio anche i primi volti nuovi del gruppo, l’esterno difensivo Ghiringhelli ed il centrocampista Agazzi. Per Pettinari e Mazzocchi c’è da attendere. Da segnalare che al match ha assistito il neo campione d’Europa Leonardo Spinazzola, folignate doc.

Lucarelli, il segnale ai nuovi ed il rispetto

«Bello venire qui – il commento di Lucarelli – e cercare di fare la Ternana al cospetto di un avversario molto più forte. A livello mentale è una buona risposta, abbiamo creato diverse occasioni e ci siamo proposti come amiamo fare: vado via soddisfatto. Le cose stanno andando bene perché i ragazzi lavorano con l’entusiasmo di sempre pur sapendo che diversi calciatori ci dovranno lasciare, ancora non siamo con il gruppo definitivo e completo: oggi la scelta è stata di far giocare gli undici dello scorso anno come forma di rispetto e gratitudine, anche per dare un segnale ai nuovi. C’è da pedalare per loro».

Il tabellino

Roma primo tempo (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Smalling, Mancini, Tripi; Diawara, Villar; Pérez, Zalewski, El Shaarawy; Mayoral. Allenatore: José Mourinho

Roma secondo tempo (4-2-3-1): Fuzato; Reynolds, Ibañez, Kumbulla, Tripi; Darboe, Bove; Zaniolo, Mhkitaryan, Pérez (75′ Ciervo); Džeko.

Ternana primo tempo (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Celli; Paghera, Proietti; Partipilo (Peralta), Falletti, Furlan; Vantaggiato. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Ternana secondo tempo: (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli; Boben, Kontek, Celli (Frascatore); Paghera (Laverone), Agazzi; Peralta (Onesti), Falletti (Palumbo), Furlan (Marilungo); Vantaggiato (Ferrante).

