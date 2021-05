Ternana, Lucarelli e il ‘conto in sospeso’ con il Perugia

Quale occasione migliore per rompere un tabù che permane dal 2013, ovvero dal suo debutto da guida tecnica di una prima squadra professionistica? Magari lo penserà Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana, atteso dal confronto in supercoppa contro una formazione che di certo in passato non gli ha regalato gioie, il Perugia. Quantomeno nel ruolo di allenatore considerando che in maglia biancorossa – grazie ad Ilario Castagner – provò l’emozione dell’esordio da giocatore nel calcio che conta nella stagione 1993-1994, con tanto di promozione dalla C1 alla B.

Capitolo primo, l’esordio da‘pro’ nell’estate 2013. Il presidente del Perugia decise di sostituire Andrea Camplone con l’allora 37enne Lucarelli, fresco trionfatore del campionato nazionali allievi con il Parma: il capitano di quel team era l’attuale dg del Grifo, Gianluca Comotto (fu colpito da Alex Gibbs con una testata nel corso di un’amichevole con il Castel del Piano), e l’esperienza del trainer livornese non fu proprio memorabile. Esordio con ko interno in coppa Italia con il Savona, test non troppo convincenti (in primis con il Tuttocuoio) e l’esonero senza nemmeno aver iniziato il campionato:«In questo modo ho salvaguardato anche lui, che avrà modo di allenare ancora in questa stagione. Presa una decisione del genere il 23 di agosto fa scalpore, ma il problema non era vincere o perdere. Ma collimare le proprie idee. Ho voluto tutelarlo e sono sicuro che Lucarelli arriverà ad allenare in Serie A», dirà in un’intervista a tuttoC. In definitiva qualcosa non era scattato. Saluti.

I precedenti con il Perugia, l’ultimo nel 2018



Passando ad un aspetto statistico, da tecnico ‘pro’ Lucarelli non ha mai ottenuto punti al cospetto dei biancorossi. I precedenti, tre, sono tutti negativi: due alla guida del Viareggio nella stagione 2013-2014 e il terzo, più recente, in un Livorno-Perugia 2-3 del novembre 2018. Il ko con la squadra di Alessandro Nesta portò all’esonero del tecnico toscano. Ora l’occasione di spezzare la serie negativa nei match con il Grifo. In un contesto di assoluto rilievo come la supercoppa e con un trofeo in palio.