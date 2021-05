Torna il derby: sarà Perugia-Ternana in supercoppa di C

La Ternana il suo campionato lo aveva già vinto aritmeticamente a suon di record già in avvio di aprile, con quattro giornate di anticipo. Nel pomeriggio odierno il Perugia ha chiuso la pratica nel girone B e, alla pari dei rossoverdi, ha ottenuto il ritorno in serie B grazie ad uno straordinario finale di stagione: il prossimo anno nel torneo cadetto tornerà il ‘Derby dell’Umbria’. Ma non ci sarà bisogno di attendere mesi per gustarsi la prima sfida ufficiale tra le Fere di Cristiano Lucarelli ed il Grifo di Fabio Caserta: è in arrivo lo scontro nella supercoppa di categoria, con il Como – trionfatore nel raggruppamento settentrionale – a chiudere il cerchio delle contendenti. Lunedì il sorteggio.

SUPERCOPPA DI C: SI GIOCA L’8, IL 15 ED IL 22 MAGGIO. IL REGOLAMENTO

Prima volta dal 22 aprile 2018

Sarà il primo match ufficiale dal 22 aprile 2018, quando la Ternana di Luigi De Canio si impose 2-3 al ‘Curi’ con una memorabile rimonta sul Perugia guidato da Roberto Breda. Da allora di direttori sportivi, tecnici e giocatori – e la categoria, soprattutto – ne sono cambiati, con eccezione legata ai due patron-presidenti Massimiliano Santopadre e Stefano Bandecchi: lunedì sarà stabilito chi debutterà tra le tre formazioni coinvolte. Poi il risultato della gara dell’8 maggio determinerà i successivi incontri.

L’ULTIMO CONFRONTO: IL 2-3 AL CURI DEL 22 APRILE 2018

Curiosità vuole che anche i due tecnici si siano affrontati per l’ultima volta nell’aprile 2018. Per loro si tratterà del terzo confronto da allenatori professionisti ed il bilancio è a favore dell’allenatore rossoverde: gli unici precedenti risalgono all’annata 2017-2018 nel girone meridionale della serie C, in Juve Stabia-Catania 0-1 decisa da Andrea Mazzarani e Catania-Juve Stabia 0-0. Ora c’è una differenza, il trofeo in palio.