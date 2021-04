Ternana, supercoppa in arrivo: possibile debutto l’8 maggio

La Ternana si diverte a suon di record e Cristiano Lucarelli ha deciso di concedere ai suoi un giorno di riposo in più dopo la vittoria di misura a Torre del Greco. I rossoverdi riprenderanno ad allenarsi mercoledì in vista dell’impegno del 25 aprile a Monopoli, l’ultima trasferta stagionale in campionato. Poi spazio alla supercoppa: la Lega Pro ha comunicato le date dei tre incontri per sancire la ‘regina’ della categoria.

TERNANA A QUOTA 87 PUNTI, NUOVO RECORD DI SEMPRE PER LA C

Si gioca di sabato

La prima giornata è programmata per sabato 8 maggio, quindi si scenderà in campo il 15 ed il 22. Per l’esordio ci sarà un sorteggio per stabilire chi giocherà tra le vincitrici dei tre raggruppamenti; nella seconda toccherà al team che ha riposato e la perdente nel debutto (in caso di pareggio spazio a chi ha disputato la sfida in casa). Infine il match tra coloro che non si sono incontrate in precedenza. La Ternana è già dentro, Como e Padova sono – per ora – in testa negli altri gironi. Non è da escludere anche un possibile derby con il Perugia, in lotta con i veneti per il trionfo nel girone B.