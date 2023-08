Ternana: non solo cessioni, si inizia a parlare anche di arrivi. Ballon d’essai Ferrero

di Gianni Giardinieri

Cominciamo dal fondo: lunedì Massimo Ferrero è stato nuovamente accostato alla proprietà rossoverde da un articolo del giornale online Tag24, testata giornalistica di Unicusano. Si tratta di una notizia che ci sentiamo di smentire in modo categorico. ‘Viperetta’ ha – questo sì – avuto durante il passaggio di testimone un ruolo più che altro di advisor (una sorta di consulenza esterna) ma ad oggi la sua figura non è presente nell’organigramma della Ternana di Nicola Guida, e crediamo non lo sarà anche in futuro. Del resto, lo stesso presidente del sodalizio rossoverde aveva ben chiarito agli organi di informazione, in quel di Cascia domenica scorsa, che con Ferrero non ci sarebbe stata alcuna collaborazione.

Guida: «Ferrero? Aveva un contratto, poi lo abbiamo disdetto»

Circa il caso-Ferrero, martedì il presidente Guida è intervenuto a Tag24, smentendo seccamente la presenza di Massimo Ferrero nell’attuale assetto societario. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Guida alla testata Unicusano. «Grazie a Ferrero – afferma Nicola Guida – ho deciso di lanciarmi nel mondo del calcio e nella Ternana. L’ho conosciuto grazie all’avvocato che abbiamo in comune che ha fatto da tramite. Ferrero mi ha introdotto nel mondo Unicusano, poi è nato il rapporto di collaborazione ma non è andato avanti. Essendo un esperto di calcio, Ferrero conosceva tutti, in quel periodo ci siamo sentiti spesso, nei primi giorni è venuto anche a Terni, l’hanno visto tutti. Doveva venire per fare una super-consulenza e darci una mano, poi però ho cambiato idea e gli ho comunicato che non era più necessaria questa collaborazione. Ciò per diversi motivi, tra i quali le vicende giudiziarie, avete visto anche le perquisizioni che ci sono state di recente alla Sampdoria? Poi, non lo nego, anche per le pressioni che c’erano da parte dei tifosi. E comunque avevamo differenze di vedute, vorrei anche sottolineare che la squadra l’ho comprata io e vorrei decidere io da chi farmi supportare in questa nuova attività e avventura. Ferrero conosce bene il mondo del calcio, ma il discorso tra me e lui è finito lì, dopo pochissimi giorni. Con Ferrero c’era un contratto di consulenza tecnica che è stata disdetto dopo pochi giorni e prima del closing del 24 luglio. Il contratto sarebbe dovuto partire nel momento dell’acquisizione della Ternana Calcio, invece è stato disdetto prima della chiusura della trattativa per l’acquisizione della società, così l’accordo cessava di entrare in essere. A Ferrero è stato comunicato che non ero interessato alla collaborazione».

Calciomercato, le novità

Qualche conferma, invece, dal calciomercato: Gabriel Brazao si appresta a diventare il secondo portiere della Ternana. Il giocatore, in forza all’Inter, dovrebbe raggiungere la truppa di Lucarelli a breve. Così come sembra fatta per il ritorno in rossoverde di Valerio Mantovani. Il ragazzo è una precisa richiesta del tecnico livornese, che dovrebbe essere accontentato in tal senso nei prossimi giorni. Più complicato l’altro ritorno sul quale si vocifera, e cioè quello di Andrea Favilli. In questo caso l’affare potrebbe andare in porto nel caso in cui il Genoa si offrisse di sostenere parte dell’ingaggio del centravanti pisano. Lunedì si era sparsa la notizia di un possibile interesse dell’Avellino per Capuano, ma sponda irpina non arrivano conferme, tutt’altro. Interesse invece sempre presente dello Spezia per Diakitè, ma l’offerta pervenuta (intorno ai 600/700 mila euro) è ritenuta troppo bassa dal direttore sportivo Capozucca, orientato a sedersi al tavolo della trattativa per non meno di 3 milioni di euro. Infine da segnalare una serie di sondaggi per alcuni giovani prospetti della Lazio, sia dalla Primavera che da esuberi della prima squadra.