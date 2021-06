Ternana-Palumbo fino al 2025: ufficiale l’accordo

La Ternana e Antonio Palumbo insieme fino al 2025, quantomeno a livello contrattuale. Ufficializzato nel pomeriggio di martedì l’accordo tra il club di via della Bardesca ed il centrocampista campano, già rossoverde in 122 gare e grande protagonista della cavalcata promozione con il gruppo di Cristiano Lucarelli. Non c’era dubbi sulla permanenza del classe 1996 e ora per lui ci sarà la chance di giocare sul terreno del Libero Liberati in serie B, come già accaduto dal 2014 al 2017: esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione dalla Sampdoria. Nel contempo il ds Luca Leone sta cercando di chiudere il cerchio per la situazione portieri: sfumato Andrade e con la necessità di affiancare un estremo difensore affidabile a Iannarilli, il dirigente abruzzese è sulle tracce dei vari Fiorillo, Paleari, Micai e Zima. Il nodo è legato anche agli under – dai 1998 in giù – per rinforzare la rosa: in tal senso il mirino è puntato su alcuni giovani di proprietà Atalanta come il difensore Del Prato e l’attaccante – ex Perugia – Capone. Di certo si dovrà arrivare al ritiro di Tirrenia con la rosa il più possibile definita.

