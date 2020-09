Ternana, c’è Peralta. Stallo per la difesa

L’affare era già chiuso da tempo e sabato pomeriggio il primo colpo del mercato 2020-2021 della Ternana è stato ufficializzato. Si tratta del 23enne italo-argentino Diego Peralta, esterno d’attacco: il classe ’96 arriva dal Novara a titolo definitivo con un contratto biennale. Davanti – c’è anche Falletti – ci si muove, per difesa e centrocampo al momento c’è stallo tra cessioni e acquisti da perfezionare. Il tutto legato giocoforza all’imposizione dettata dalla lista a 22 giocatori. In attesa del debutto del 23 settembre in coppa Italia con l’Albinoleffe, i rossoverdi torneranno in campo mercoledì nell’impianto sportivo di Pineto per affrontare il Pescara.

IL TEST DI GUBBIO

Problemi in difesa. L’infortunio di Mammarella

Il pacchetto offensivo è stato rinforzato. Peccato che a poco più di dieci giorni dalla ‘prima’ ufficiale e quindici – salvo slittamenti o scioperi – dall’esordio in campionato non si sia registrato alcun movimento per la retroguardia e la mediana: chiaro che a Lucarelli farebbe comodo avere la maggior parte dei giocatori a disposizione da subito, ma vuoi per la questione lista o per la necessità delle altre squadre di acquistare prima di cedere (vedasi il Pescara per Mirko Drudi) al momento non ci sono novità nella rosa a disposizione del tecnico livornese che, nelle recenti conferenze stampa, aveva specificato che il settore difensivo sarebbe stato il più ‘rivoluzionato’ dopo le scadenti prestazioni 2019-2020. Le indicazioni dalle amichevoli – d’accordo il periodo in tal senso non sono delle migliori con sei reti incassate. Capitolo Mammarella: per lui, uscito dal terreno di gioco del ‘Barbetti’ in avvio di match, c’è la lesione muscolare all’adduttore lungo della coscia destra. Sarà valutato in maniera più approfondita attraverso un’ecografia nel corso della prossima settimana. Sulle corsie laterali – Parodi e Nesta ceduti – c’è da metterci mano. Per quel che concerne la mediana resta da piazzare Argento – in primis, poi c’è Damian in bilico – e rinforzare il reparto con uno o due calciatori che possano alternarsi con Paghera e Salzano.

LUCARELLI SU PERALTA

L’asta benefica per la pediatria

Sono più di 4.000 gli euro raccolti dall’iniziativa rossoverde – asta benefica riguardante le maglie indossate dai rossoverdi nella finale di coppa Italia disputata a Cesena contro la Juventus under 23 – per acquistare una lampada scialitica a favore del reparto di pediatria del ‘Santa Maria’ di Terni. « Inoltre, visto il ricavato superiore alle aspettative, verrà fornito – si legge nella nota societaria con i ringraziamenti di Stefano Bandecchi e Paolo Tagliavento – ulteriore materiale che lo stesso reparto è in procinto di comunicarci».