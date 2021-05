Ternana-Perugia, ‘torcida’ Fere per incitare la squadra

Le limitazioni anti contagio non consentiranno ai tifosi di poter assistere alla gara decisiva per l’assegnazione della supercoppa di serie C nel derby con il Perugia. Tuttavia i tifosi della Ternana nel pomeriggio di giovedì si sono organizzati fuori dal ‘Liberati’ per farsi sentire e dare un’ulteriore spinta alla squadra in vista dell’atteso confronto con i biancorossi: numerosi i supporter di fede rossoverde che si sono ritrovati – l’input è partito dalla curva Nord – nell’area dei botteghini per poi procedere verso l’ingresso dello stadio a suon di cori e, sotto l’occhio attento degli agenti della Digos, lanciare il messaggio alla squadra: «Grazie, avete fatte tanto e ve ne siamo grati. Ora un ultimo tassello per la rinascita». Con riferimento alla conquista del trofeo.

