Fere, novità musicale nel pre derby. Tifosi in azione giovedì

Giorni di lavoro per omaggiare la Ternana dei record a livello musicale con la cover di ‘Serie A’ degli Altoforno. Oltre dieci mila visualizzazioni su youtube in due settimane e adesso il ‘premio’ atteso: l’opera del gruppo di musicisti ternani – l’idea è del 31enne Dario Strinati, tifosissimo delle Fere – sarà trasmessa allo stadio ‘Liberati’ nel pre derby dell’Umbria contro il Perugia, valido per la supercoppa di serie C 2020-2021. Intanto i tecnici Cristiano Lucarelli e Fabio Caserta sono alle prese con i rispettivi problemi a livello di formazione ed infortuni.

L’OMAGGIO MUSICALE PER LE FERE DEI RECORD – VIDEO

La soddisfazione

«Con nostra grande gioia e sorpresa – comunicano – la nostra cover di ‘Serie A’ degli irriverenti Altoforno sarà la canzone che accompagnerà in campo le Fere allo stadio Liberati di Terni per il derby contro il Perugia». Il via libera dopo la richiesta e l’ok ottenuto dalla società di via della Bardesca».



DERBY A PORTE CHIUSE, PRECEDENTE BUONO PER LE FERE

Out Angella nel Perugia

In casa rossoverde il tecnico livornese è ancora privo di Palumbo e Vitali (per entrambe niente da fare), mentre Suagher e Celli sono alle prese con infortuni muscolari che non gli consentono di allenarsi a pieno regime con il gruppo. Terapie e palestra anche per Bergamelli. Sponda Perugia non ci sarà il capitano, Angella: il difensore martedì è stato sottoposto ad intervento chirurgico – eseguito dal professore Giuliano Cerulli con la collaborazione del dottor De Angelis a Villa Fiorita – per la riduzione della frattua del terzo metacarpo della mano sinistra. «Il giocatore potrà riprendere a correre tra una settimana mentre per la ripresa dell’attività allenante sono previste cinque settimane», spiega la società biancorossa. Addio straregionale dunque.



LUCARELLI E IL PERUGIA, ‘CONTO IN SOSPESO’

Fere favorite

Si affrontano le due squadre vincitrici del girone B e C, con il Perugia costretto a vincere per alzare il trofeo. Altrimenti saranno le Fere a conquistare la supercoppa. Per i bookmakers italiani – come ovvio che sia d’altronde, anche se il fattore casalingo in epoca Covid ha giocoforza pesato di meno – la Ternana è favorita per il successo con una quota di media di poco superiore al 2, mentre il gruppo di Caserta è sopra il 3. Sabato pomeriggio il responso.

L’iniziativa dei tifosi per giovedì

Nel contempo i supporter delle Fere hanno organizzato un’iniziativa di sostegno – nel rispetto delle misure anti Covid – per giovedì pomeriggio alle 16: «Non ci si gioca una semplice partita, si gioca la sfida che potrebbe confermare l’annata d’oro, ci si gioca un trofeo, ci si gioca quella partita che vale una vita. E se ci si gioca tutto questo, nessuno di noi deve tirarsi indietro, anzi, bisogna combattere. Quindi diamo l’appuntamento – la nota della curva Nord e del Centro coordinamento Ternana clubs – a tutto il popolo rossoverde giovedì alle 16 davanti ai botteghini dello stadio per andare a sostenere i rossoverdi all’allenamento, per lottare e vincere un’altra volta insieme».

La pedalata rossoverde e l’omaggio

Post derby invece è prevista un altro evento organizzato dal comitato Mat – Mobilità attiva Terni – a partire dalle 17.30, la pedalata rossoverde: «L’appuntamento è fissato alle ore 17.30 in piazza della Repubblica, per dare il primo colpo di pedale alle ore 18. L’evento, gratuito, dopo i due successi della scorsa estate, vuole sensibilizzare i ternani all’uso della mobilità dolce e al disincentivo dell’auto privata. Sarà anche l’occasione per riappropriarsi della socialità dopo le necessarie restrizioni dovute alla pandemia. A tal proposito, tutti i partecipanti dovranno rispettare la distanza di un metro ed indossare la mascherina per tutto il tragitto. Questa seconda edizione della ‘pedalata rossoverde’ è anche un modo per omaggiare la Ternana calcio e la sua promozione in serie B e pertanto, così come accaduto lo scorso luglio, invitiamo tutti ad indossare magliette rosse o verdi rossoverdi! Infine il tour cittadino sarà anche l’occasione per ‘testare’ il nuovissimo tratto ciclabile di via del Cassero, che mette in comunicazione la ciclabile di via Lungonera con quello sotto le mura della Passeggiata. L’obiettivo del Mat è infatti dimostrare a tutti che Terni può e deve diventare sempre più una città ciclabile, puntando sulla moderazione del traffico, sulla condivisione degli spazi urbani e sulla riscoperta della funzione sociale delle strade, oltre a quella di mero asse di scorrimento viario».