Ternana, il premio ‘Ernesto Bronzetti’ a Cristiano Lucarelli

Tutto pronto ad Assisi per il nuovo appuntamento con il ‘Gran galà del calcio umbro’, l’iniziativa organizzata da Infopress in collaborazione con le associazioni ‘Insieme a Riccardo per i giovani e per Gubbio’ e ‘I Love Norcia’ con patrocinio di Coni Umbria, Figc-Lnd, comitato regionale Lnd, Regione, Provincia di Perugia, Comune di Assisi e Terni. Verranno premiati i migliori giocatori delle squadre umbre di serie D con la consueta top 11. Ma non solo. Focus in particolar modo sulle promozioni in serie B di Perugia e Ternana.

L’evento

Saranno premiati il giocatore simbolo della stagione, il miglior allenatore e il numero uno tra gli arbitri. In più riconoscimenti a personalità di prestigio del calcio nazionale: previsti gli interventi di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, e Luigi Repace, presidente del Comitato regionale umbro della Lega nazionale dilettanti. Ci saranno anche i due ex grifoni Walter Alfredo Novellino e Franco Vannini.

Premio ‘Umbria nel Cuore’

Il premio andrà al già campione del mondo Franco Causio; Alfredo Trentalange, presidente nazionale dell’Associazione italiana arbitri; Patrizia Panico, primatista di presenze e gol con la nazionale femminile e tecnico dell’Italia under 15; Alessio Dionisi, allenatore dell’Empoli neopromosso in Serie A; Francesco Magnanelli centrocampista capitano del Sassuolo; Marco Tura e Franco Varrella, presidente della Federazione sammarinese hiuoco calcio e commissario tecnico della nazionale di San Marino; il giovane assisano Michele Iannucci dello staff tecnico del Cluj vincitore dello scudetto e la Supercoppa di Romania; la calciatrice umbra Gaia Bolognini che ha esordito in Serie A il 27 marzo scorso giorno del suo 18° compleanno e Gianluca Fabi, direttore di Radio Cusano Campus e Cusano Italia Tv.

Premio ‘Ernesto Bronzetti’ e ‘Giancarlo Brugnoni’

Il premio, voluto d’intesa con la famiglia dell’indimenticabile manager ternano che ha legato la sua operatività a professionisti di primissimo livello, verrà consegnato a Cristiano Lucarelli: il tecnico della Ternana ha riportato le Fere in serie B a suon di record e con una stagione da 100 gol in tutte le competizioni. Il premio ‘Giancarlo Brugnoni’, in prima linea per lunghi anni come dirigente del Gubbio, verrà consegnato a Vincenzo Torrente, tornato a Gubbio dopo la straordinaria doppia promozione dal 2009 fino alla serie B. Le promozioni in serie B di Perugia e Ternana verranno festeggiate con i direttori sportivi Marco Giannitti e Luca Leone. Ci sarà anche il vicepresidente rossoverde Paolo Tagliavento. Infine al giornalista e scrittore Furio Zara, volto della storica trasmissione Rai ‘La Domenica Sportiva’ andrà il premio giornalistico ‘Angelo Marinangeli’.