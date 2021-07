Ternana, rinforzo umbro con Capanni. C’è anche Capone

Erano attesi da giorni dopo i contatti con Milan e Atalanta, ora la doppia acquisizione è ufficiale. Il reparto offensivo della Ternana si rinforza con gli arrivi in prestito – in entrambi i casi con diritto di opzione e contro opzione – del classe 2000 Gabriele Capanni dal club rossonero e il 1999 Christian Capone dall’Atalanta. Primo allenamento previsto per martedì pomeriggio al ‘Finistauri’ di Acquasparta, sede della seconda parte del ritiro delle Fere in vista del debutto stagionale dell’8 agosto al Liberati contro l’Avellino. Di mezzo l’amichevole di Frosinone.

Doppio under

L’umbro Capanni – nativo di Città di Castello – nelle ultime due stagioni ha collezionato 36 presenze e 3 reti con le maglie di Novara, Catania e Cesena suddivise tra campionato di serie C, playoff e Coppa Italia; ritrova Cristiano Lucarelli, suo allenatore ai tempi degli etnei. Capone, originario di Vigevano, vanta invece 77 presenze e 9 reti in serie B con le maglie di Perugia e Pescara e 57 presenze con 8 gol nelle nazionali giovanili, dall’under 15 all’under 21.