Ternana Rugby, buona la prima al Trasimeno

Buona la prima per la Ternana Rugby Club. Nel weekend oltre quaranta ragazzi dai 6 agli 11 anni hanno riassaporato il gusto di un torneo partecipando a quello di beach rugby organizzato dal Magione sulle rive del lago Trasimeno: confronti con i pari età del Perugia junior, dei padroni di casa e di Orvieto. Divertimento e sport per tutti.

L’approccio

In campo le formazioni under 13: «Quasi la metà dei bambini – sottolinea il coach Diamanti – presenti era alla sua prima esperienza; è stato emozionante vedere l’affiatamento che si è già creato nel gruppo. Insieme possiamo veramente fare delle cose importanti». Sponda under 11 Borghetti spiega che «dopo l’interminabile stop della scorsa stagione raccogliamo i risultati del lungo lavoro estivo (il campus rossoverde quest’anno è durato 11 settimane) con un numero di iscrizioni elevatissimo; è bellissimo vedere il nostro campo a San Giovanni riempirsi di bambini e bambine allenamento dopo allenamento». E sulle ragazze presenti in campo si espongono Francesca Agabiti e Ginevra Cimino, che oltre a seguire i bambini della under 9 e under 7, si occupano del gruppo delle giocatrici della Ternana Rugby: «Fantastico vedere questo gruppo di ragazze che sta crescendo sempre di più sia numericamente che caratterialmente. In questa bellissima giornata un grande plauso lo facciamo ad Anna Sechi e Alessandra Piastrella che hanno segnato la loro prima meta».