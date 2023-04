Ternana Rugby inarrestabile in casa: 35-12 al Banca Macerata e terzo posto

Una Ternana Rugby inarrestabile sul terreno amico. I rossoverdi hanno sconfitto il Banca Macerata per 35-12 in rimonta dopo che i marchigiani erano riusciti a portarsi sul 7-12.

Il match

Partenza a rilento e match in salita per i rossoverdi. La difesa man mano prende le misure agli ospiti e al riposo si va sul 14-12 grazie alla meta di Bocciarelli ed alla successiva trasformazione di De Giorgis. Nei secondi quaranta minuti la Ternana dilaga grazie alle realizzazioni di Bilba, Giorgini e Prosperini: una difesa impeccabile fa il resto e per Macerata è notte fonda. Cinque punti guadagnati e Ternana al terzo posto. Domenica ultima trasferta stagionale sul campo del Falconara.