Fere, scontro diretto da non fallire nella tana dell’Alessandria

Una cosa è certa. Un altro passo falso in terra piemontese non aiuterebbe ad abbassare la temperatura della piazza dopo i ko con Cosenza e Como: obiettivo scontato per la Ternana al Moccagatta sabato pomeriggio al cospetto dell’Alessandria, altra diretta rivale per la salvezza. C’è la pausa dietro l’angolo e per i rossoverdi c’è da riprendere la marcia di avvicinamento verso quella soglia dei 50 punti più volte citata dal tecnico livornese. Calcio d’inizio fissato per le 14 con direzione arbitrale affidata a Giacomo Camplone della sezione di Pescara.

I convocati

Sono venticinque i convocati dell’allenatore rossoverde – né conferenza stampa né classico video inviato dal responsabile della comunicazione Lorenzo Modestino in questo frangente – e tra di loro non ci sono gli indisponibili Capuano, Capone, Capanni e Nesta. Sarà l’occasione per rivedere in campo Ivan Kontek? Difficile dirlo, fatto sta che il centrale croato non ha minutaggio dalla vittoria interna contro la Spal di fine settembre. Sponda piemontese l’ex Torino Moreno Longo può contare anche sugli ex Parodi, Pisseri e Palombi, mentre la punta di riferimento è Corazza; tra i giocatori che finora hanno trovato maggior spazio ci sono inoltre Mustacchio e Casarini. Il modulo di riferimente prevede l’impiego di un pacchetto arretrato con tre elementi.

Portieri: Casadei, Iannarilli, Krapikas, Vitali Difensori: Boben, Celli, Defendi, Diakité S., Ghiringhelli, Kontek, Martella, Sørensen Centrocampisti: Agazzi, Koutsoupias, Furlan, Palumbo, Paghera, Proietti, Salzano Attaccanti: Donnarumma, Falletti, Mazzocchi, Partipilo, Peralta, Pettinari

Premiato Bandecchi per il B Solidale Awards

Intanto venerdì mattina nella sede della Niccolò Cusano il presidente Stefano Bandecchi ha ricevuto il premio per il ‘B Solidale Awards – Miglior progetto di responsabilità sociale 2021’ assegnato al club di via della Bardesca per l’attività benefica di ‘Terni col Cuore’: a consegnarlo è stato il numero uno della Lega B, Mauro Balata. Per l’imprenditore livornese c’è la ‘Stella al merito sociale’: «Come Lega Serie B – le parole di Balata – facciamo tantissime iniziative nel terzo settore sia in autonomia sia con le stesse società e quest’anno siamo riusciti, grazie a Vivacqua e all’associazione Cultura&Solidarietà. Una giuria indipendente ha individuato un progetto di una nostra società che si fosse particolarmente distinto e devo dire che Terni col cuore ha impressionato la commissione, per la continuità e costanza nell’aiutare un’intera comunità e particolarmente quelle famiglie che sono state colpite dalla pandemia».

