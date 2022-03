Fere, soluzione ‘ponte’ per gli allenamenti: si punta via Narni

Una soluzione ‘ponte’ in attesa che prenda piede il progetto – siamo ancora nella fase tra l’adozione e l’approvazione della variante al Prg propedeutica all’alienazione per poco meno di 400 mila euro, con ogni probabilità per l’avvio dei lavori se ne parlerà in estate – per il nuovo centro sportivo tra strada del Gioglio e strada di Santa Maria la Rocca, in zona Villa Palma. La Ternana ha di fatto conquistato la salvezza con discreto anticipo e allora si guarda per lo più alla prossima stagione, quantomeno a livello logistico: il mirino della società di via della Bardesca è puntato su via Narni per gli allenamenti 2022-2023, proprio di fronte al polo chimico. La quadra definitiva è ancora da trovare ma si sarebbe a buon punto.

TERNANA, SALVEZZA COSA FATTA CON IL 3-0 ALL’ALESSANDRIA

Bandecchi annuncia, ma c’è ancora da fare



Perché se ne parla? A causa di un video – la pausa dai social è durata ben poco – del presidente Stefano Bandecchi che, da prassi, già dà tutto per fatto: «Abbiamo iniziato in queste ore a realizzare due campi in erba, misure standard, a due chilometri dallo stadio. Ci serviranno come ‘cuscinetto’ prima della realizzazione del centro sportivo e poi per il settore giovanile». Beh, in realtà non è proprio così e per verificarlo basta andare sulla zona individuata dal club rossoverde. I terreni di gioco già ci sono e l’impatto è più che positivo grazie al lavoro sul manto erboso di Peppino Bassetti: sono quelli in gestione al Campomaggio che, allo stato attuale, li impiega per i suoi giovani calciatori sulla base di un accordo con la parrocchia. Una settantina circa. Intanto prosegue il lavoro sul bando per la concessione quinquennale dello stadio ‘Liberati’: giovedì scorso in sede comunale c’è stato un confronto in tal senso ed a stretto giro è atteso il passaggio in giunta, poi classico iter con commissione e consiglio. Da quanto si apprende in Comune non sono troppo tranquilli per la presa in carico della manutenzione straordinaria, a tal punto che a qualcuno sarebbe venuto in mente anche di prorogare – sempre che sia possibile tecnicamente – la concessione vigente in scadenza a febbraio 2023.

CENTRO SPORTIVO E CONCESSIONE LIBERATI, DOPPIO STEP

Lunedì se ne parla

L’area è a poche centinaia di metri dal polo chimico e proprio di fronte alla scuola media ‘Alterocca’ dell’istituto comprensivo Benedetto Brin, in via Narni 158, con vista sul borgo di Collescipoli. Non male. La ‘trattativa’ per chiudere l’accordo sarebbe già ben instradata e lunedì ci sarà un ulteriore passaggio – di mezzo ci sono la società – per limare tutti i dettagli del caso: la Ternana è pronta ad investire decine di migliaia di euro per la sistemazione dei campi per renderli funzionali anche ad una squadra professionistica, mentre dall’altro lato ovviamente l’obiettivo principale è garantire l’attività ai piccoli calciatori della scuola calcio. In tal senso a seguire la vicenda c’è anche il responsabile organizzativo del Campomaggio, Roberto Pragliola. Magari anche mettendo sul piatto la possibilità di riqualificare il ‘Bernardini’ di Collescipoli. Cristiano Lucarelli ha già avuto modo di vedere e ‘tastare’ il terreno di gioco. Si vedrà.