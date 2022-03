Centro sportivo Fere, concessione stadio Liberati: doppio step

Variante parziale al Prg parte operativa del comparto di Villa Palma per consentire alla Ternana di realizzare il centro sportivo, c’è il via libera del consiglio comunale di Terni con 24 favorevoli e 6 astenuti (gli esponenti del M5S e Paolo Angeletti di Terni Immagina). Lunedì pomeriggio è arrivato l’ok dell’assise a quattro giorni dal confronto di giovedì in I commissione consiliare: si tratta di un’adozione, dunque scatta il periodo per le eventuali osservazioni. Poi seguirà l’approvazione vera e propria con successiva alienazione dell’area da 66.925 mq (Fd4, attrezzature sportive) alla società di via della Bardesca per poco meno di 380 mila euro. Si procederà con un intervento edilizio diretto.

L’ACCORDO SUL PREZZO DELL’AREA: POCO MENO DI 400 MILA EURO

ESTATE 2021, L’AREA INDIVIDUATA

«Ci sia stessa solerzia per tutti»

Il primo ad esporsi sul tema è stato Francesco Filipponi, capogruppo del Pd: «Ritengo questa variante urbanistica migliorativa rispetto alla situazione del Prg attuale ed alla proposta di acquisizione di una società privata nel 2008. Fece un’offerta inferiore di circa 30 mila euro nel confronto con quella della Ternana Calcio». Valdimiro Orsini (capogruppo Gruppo Misto) ha chiesto «la stessa solerzia e sollecitudine per tutte le pratiche simili presentate da privati ed imprese, il discorso dei comparti ha creato difficoltà». Per Michele Rossi (Terni Civica) «la città ha bisogno di nuove strutture sportive, l’investimento è significativo ed importante; è migliorativo sì, come ha detto chi mi ha preceduto perché si diminuisce la volumetria generica di quel comparto e meno residenziale. Ci sono giuste prescrizioni per la tutela dell’interesse pubblico e confido molto nella qualità architettonica che la Ternana metterà in campo». Poi Lucia Dominici (capogruppo Forza Italia): «Mi auguro che la stessa attenzione l’amministrazione la ponga quando si andrà a realizzare il progetto». Anche Federico Brizi (capogruppo Lega) si è espresso: «Portate avanti in tempi brevi le richieste di un privato, è occasione di sviluppo e segnale per la città. Trattamento diverso rispetto ad altri? Non è così». Si vota: 24 favorevoli e 6 astenuti. Variante adottata. Il centro sportivo sorgerà tra strada Santa Maria la Rocca e strada del Gioglio.

TERNANA-COMUNE, LA CONVENZIONE IN SCADENZA. ORA SI CAMBIA

Concessione quinquennale Liberati, bando più vicino

Intanto la dirigente allo sviluppo economico di palazzo Spada, Emanuela Barbon, ha in mano il lavoro sul piano economico-finanziario, il calcolo del canone concessorio ed il valore stimato per la nuova concessione quinquennale dello stadio ‘Liberati’ effettuato dallo studio Stellati. Come noto tutti elementi utili per la predisposizione e la pubblicazione del bando di affidamento: difficile pensare che non sia la Ternana a farlo suo. Ma a condizioni differenti considerando che la manutenzione straordinaria passa al Comune, mentre quella ordinaria resta in mano alla società di via della Bardesca. Giocoforza – sarebbe strano e illogico il contrario – dai 10 mila euro annuali dell’accordo attuale si arriverà ad una cifra superiore.