Ternana, 18 reti nel primo test. Iannarilli fino al 2025

Classica goleada di inizio stagione per la Ternana nella prima amichevole stagionale nel ritiro di Cascia. I ragazzi di Lucarelli hanno battuto per 18-0 una locale selezione: primo squillo dell’anno di Di Tacchio, poi a segno Partipilo, Pettinari, Donnarumma, Rovaglia, Ferrante, Onesti, Damian e Diakitè. Il tecnico livornese ha schierato il 4-3-2-1 in entrambi i tempi con schieramenti diversi.

Ternana 1° tempo (4-3-2-1): Iannarilli; Ghiringhelli, Boben, Capuano, Martella; Agazzi, Di Tacchio, Palumbo; Partipilo, Pettinari; Donnarumma. Allenatore Cristiano Lucarelli

Ternana 2° tempo (4-3-2-1): Krapikas; Defendi, Diakitè, Celli, Corrado; Paghera, Proietti, Damian; Ferrante, Onesti; Rovaglia. A disposizione Salzano e Mazza.

Reti: 23′ Di Tacchio, 25′, 32′ e 45′ Partipilo, 26′ Pettinari, 30′ Donnarumma, 47′, 57′, 80′ e 88′ Rovaglia, 55′ Onesti, 61′ Onesti, 65′, 72′, 75 e 86′ Ferrante, 67′ Damian, 85′ Diakitè.

Arrivi, rinnovi e saluti

Nel contempo in casa rossoverde vanno avanti le trattative di mercato. Si attende l’ufficializzazione per l’attaccante classe 2001 Samuele Spalluto, di proprietà Fiorentina, e per il rientro dalla Salernitana di Luka Bogdan. Intanto c’è chi saluta le Fere: Ivan Kontek ha firmato con il Cesena e si è accasato con i romagnoli guidati da Domenico Toscano: «La società ringrazia Ivan per l’impegno profuso in rossoverde e gli augura le migliori fortune umane e professionali», la nota di via della Bardesca. Infine una notizia che fa molto piacere ai supporter di fede rossoverde, il prolungamento contrattuale di Antony Iannarilli fino al 2025.