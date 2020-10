Ternana, Lucarelli ‘striglia’ l’attacco: «Il gol sia necessità»

Niente capitan Defendi e con ogni probabilità Suagher. Sarà una Ternana con diverse novità quella che domenica pomeriggio sul neutro di Avellino affronterà la Casertana di Federico Guidi: spazio al «turnover bilanciato» di Cristiano Lucarelli con cambi forzati nel pacchetto arretrato e, per scelta, in mediana e nel settore offensivo. Dirigerà l’incontro Marco D’Ascanio della sezione di Ancona.

PER LA TERNANA «TURNOVER BILANCIATO» – PARLA LUCARELLI

Partono in 24

Rifinitura sul terreno del Liberati e partenza per la Campania senza il già citato Defendi e Celli. Nell’elenco dei 24 convocati ci sono invece i rientranti Ferrante e Salzano, conferma per il 2003 Giuseppe Imbalzano – Onesti non c’è perché è in isolamento dopo le positività accertate nel gruppo Berretti, i quattordici giorni ‘scadranno’ la prossima settimana – come terzo portiere. Sulla carta un match tutt’altro che semplice per i rossoverdi che, dopo i due punti persi tra le mura amiche con il Palermo, vogliono recuperare con una vittoria al ‘Partenio-Lombardi’: «Squadra forte e più fresca – il commento del trainer livornese – di noi, ha giocato di meno. Ci sono i presupposti per trascorrere una domenica poco tranquilla, hanno individualità importanti». Il calcio d’inizio è fissato per le 17.30.

Turnover

Di certo cambierà il terzino destro – pronto Laverone – e forse un centrale viste le condizioni di Suagher. Meglio non perderlo per le successive e attende magari. «Si lavora per portare tutti – ha sottolineato Lucarelli – al 100% della condizione fisica e della necessità tattica per non perdere la quadratura che siamo riusciti a trovare. Qualcosa dobbiamo cambiare ma senza stravolgere: un turnover bilanciato, dietro è forzato perché abbiamo infortuni. Poi uno in mezzo e due davanti per non rivoluzionare e avere un assetto che per noi è determinante».

La sveglia per gli attaccanti

Lucarelli da ex punta nota che davanti qualcosa, per ora, non va come dovrebbe: «Da parte degli attaccanti non vedo ancora il vivere il gol come una necessità, bensì come un evento. Serve maggiore convinzione e avere più rabbia e cattiveria».

MARZO 2018, LA SCOMPARSA DI RENZO TOLOMEI

Il gesto per Tolomei

Intanto sabato mattina c’è stato un passaggio molto atteso da tanti tifosi rossoverdi. Ad oltre due anni dalla scomparsa di Renzo ‘Rambo’ Tolomei (storico componente dei Freak Brothers) c’è stata la traslazione del feretro – per un anno e mezzo è rimasto in attesa di sepoltura – nel loculo acquistato al cimitero di Terni: a permetterlo sono state le diverse iniziative del Centro coordinamento Ternana clubs, dalla raccolta fondi attraverso i bussolotti alla pubblicazione del libro ‘Un calcio di libertà’ a cura di Marcello Viali.