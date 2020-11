Ternana-Teramo, l’invito della Nord. Falletti verso record

Prima contro seconda. Questa volta tra le mura amiche e con i favori del pronostico. La Ternana mercoledì ha ripreso gli allenamenti in vista della nuova sfida di vertice consecutiva: dopo aver dominato a Bari, i rossoverdi sono attesi dal confronto casalingo con il Teramo – vincente sul Foggia nel recupero odierno al ‘Bonolis’ – di Massimo Paci, immediato inseguitore in classifica di Defendi e compagni. I tifosi, impossibilità a seguire la squadra dagli spalti, si organizzano diversamente per dare una ‘spinta’ in più in questa fase non decisiva, ma comunque molto rilevante per le ambizioni di vittoria del campionato.

TERNANA DOMINANTE A BARI

L’invito della curva nord

A ridosso del match con gli abruzzesi la curva nord lancia l’invito alla tifoseria: «Ci sarà un’altra partita molto importante per il proseguio del campionato, la classifica parla chiaro, c’è il giusto entusiasmo e la consapevolezza di un percorso ancora difficile. Per questo c’è bisogno del massimo calore e sostegno. Diamo appuntamento a tutti i tifosi rossoverdi alle ore 15.15 al parcheggio del Carrefour, in sella a motorini o con auto private per accompagnare la squadra verso lo stadio e spingerla a modo nostro verso la vittoria. La squadra partirà alle ore 15.45 dall’hotel Garden, si raccomanda la massima puntualità. Invitiamo tutti i partecipanti a rispettare le normative vigenti. Una squadra, un popolo, una città. Non c’è distanza che ci possa allontanare da te», il messaggio social lanciato nel pomeriggio di mercoledì. Un’iniziativa che ricorda – ovviamente l’attuale situazione epidemiologica non consente molto, anzi – la ‘motorinata’ pre derby.

Falletti verso un record

Nel gruppo guidato da Cristiano Lucarelli tra i principali protagonisti di questo avvio di stagione c’è di sicuro César Falletti che, tra gol e assist, ha quasi raggiunto la doppia cifra. Il trequartista uruguaiano è molto vicino dal rompere un record di Martin Valjent: il 17 delle Fere domenica eguaglierà il numero di presenze ufficiali di Felipe Avenatti (141) in maglia rossoverde, mentre il difensore slovacco è a quota (144). Entro la fine dell’anno – salvo problemi fisici – il 27enne diventerà il giocatore straniero con più gettoni nella storia societaria.