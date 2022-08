Ternana tra infortuni, nuovo terreno e la Reggina da affrontare: «C’è ancora serenità»

Terreno di gioco pronto – chiaro è che non è nelle migliori delle condizioni, servirà adattarsi e subito -, pioggia di infortuni in settimana e necessità di iniziare bene in casa. La Ternana è pronta al debutto casalingo stagionale al ‘Liberati’: primo avversario tra le mura amiche è la Reggina di Filippo Inzaghi, molto cambiata rispetto alla scorsa stagione e che all’esordio ha vinto a Ferrara 3-1 con la Spal. Si inizia alle 20.45 con direzione di gara affidata a Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia. Chiusa la campagna abbonamenti.

Diversi infortuni: «C’è ancora serenità»



Fere senza tre titolari di fatto. Partipilo e Donnarumm davanti, Martella sull’out sinistro difensivo. In dubbio Agazzi per la mediana. Possibile a questo punto che Lucarelli opti per un tridente d’attacco con Partipilo, Falletti e Favilli, seppur il trequartista uruguaiano non abbia molto minutaggio nelle gambe. Si vedrà: «Agazzi si è allenato negli ultimi giorni e Coulibaly ci può dare una mano, vediamo in che misura con la Reggina», ha specificato Lucarelli nella conferenza pregara. «La squadra ha reagito riprendendo a lavorare, c’è ancora serenità. Fiduciosi di ciò che stiamo facendo, questa stagione darà i suoi frutti. Abbiamo una rosa ampia, l’attacco onestamente è l’unico reparto dove siamo abbondanti e quindi non mi piango addosso. Vedo sempre delle opportunità. Gli infortuni possono capitare, non sarà l’alibi», le parole del tecnico rossoverde.

La corsa della Reggina ed i calci piazzati

Un Lucarelli rimasto sorpreso da un determinato aspetto dei calabresi: «Alleno da dieci stagioni e non ho mai visto correre così forte una squadra alla prima giornata. Pensavo ci fosse un problema al video considerando che hanno iniziato un po’ in ritardo. Tanta intensità a Ferrara. Loro giocano molto in verticale e sfruttano le ripartenze», ha proseguito il trainer livornese. Breve accenno anche alle dichiarazioni di Bucchi post ko con l’Ascoli: «Problema psicologico sui calci piazzzati? Se da 250 chilometri riesce ad avvertire questa cosa mi fa piacere, io non l’ho avvertita. Nel calcio ne sentiamo tante». In settimana il portale gianlucadimarzio.com ha lanciato l’interesse rossoverde per il difensore classe ’96 Valerio Mantovani della Salernitana: «Per quel che poco che parliamo di mercato, non ho mai sentito il nome». Falletti dal primo minuti domani sera? «Dobbiamo ragionare su tante situazioni, non ce lo aspettavamo di farlo entrare ad Ascoli. Ma la partita lo imponeva e ciò ha accelerato il processo psicologico di rottura del ghiaccio», ha specificato sul tema.

Il campo, la preparazione e il trattore

Via libera per l’impiego del Liberati dopo la rizollatura. Fatto sta che ci si dovrà adattare in attesa che tutto si sistemi nel migliore dei modi: «Ci abbiamo fatto una leggera seduta per capire la situazione, non è un campo non praticabile e la società ha fatto il massimo che poteva fare. Ovvio che non sarà perfetto, ma è migliore rispetto a quello del debutto dello scorso anno e di quello della stessa Reggina (annata 2021-2022, ndr)». Capitolo lavoro: «Il carico è rimasto uguale, vogliamo star bene tutto l’anno. Finora non siamo mai andati in difficoltà dal punto di vista tattico e fisico». Infine un passaggio sulla foto di Bandecchi a bordo del trattore allo stadio: «Vuol dire che ha sposato il termine che ci deve accompagnare in questa stagione. Che può essere un’opportunità per fare cose importanti». Intanto l’imprenditore livornese dopo la ‘bocciatura’ per le politiche 2022 rilancia su Instagram e annuncia l’acquisizione in corso del PalaTerni. Stando a lui dovrebbe diventare il Ternana Pala Eventi, vale a dire il nome dell’azienda che lo prende in gestione. Molto particolare. La proprietà è del Comune e la concessione è al gruppo Salini: «Ho trovato un possibile accordo per la cessione». Facile immaginare che Bandecchi parli proprio del diritto sulla concessione, la proprietà è altra cosa. Da ricordare che l’inaugurazione – siamo molto indietro rispetto ai tempi originari – è prevista intorno alla primavera del 2023. La PalaTerni srl (dietro come noto c’è la Salc di Simonpietro Salini) prosegue l’attività.