Fere a Venezia per la coppa Italia: pioggia di defezioni e turnover

Trasferta da quasi 1.000 chilometri complessivi tra andata/ritorno a metà dicembre ed a cinque giorni dal derby di Perugia che, inevitabilmente, è vissuto dalla tifoseria in modo diverso rispetto alle altre gare. Il successo estivo sul Bologna comporta questo per la Ternana che, martedì pomeriggio con diretta televisiva su Italia 1, si giocherà la chance di affrontare l’Atalanta nel turno successivo al cospetto del Venezia di Paolo Zanetti, tecnico conosciuto al mondo rossoverde per via degli incontri nel 2018/2019 con il Südtirol. Turnover e non poco in vista, magari evitando di ben figurare ed evitare una pesante battuta d’arresto contro una squadra militante in serie A.

Convocati in 22

Lucarelli non ha a disposizione per infortunio Agazzi, Partipilo e Paghera, più Palumbo in uscita dal contagio Covid. Tra i ventidue convocati non figurano anche Iannarilli (da poco diventato padre), Sørensen, Koutsoupias e Furlan, dunque in definitiva mezza squadra titolare di base è già out. Di seguito l’elenco completo: Casadei, Krapikas, Vitali, Boben, Capuano, Celli, Defendi, Diakitè Modibo, Diakité Salim, Ghiringhelli, Kontek, Martella, Nesta, Capone, Mazza, Proietti, Salzano, Donnarumma, Falletti, Mazzocchi, Peralta e Pettinari. Tra i calciatori più rappresentativi dei lagunari figurano Aramu, Caldara, Romero, Molinaro e Johnsen.

Le maglie e l’asta

Da segnalare che le maglie utilizzate dai rossoverdi per il match in laguna sarannò messe all’aste per uno scopo benefico, vale a dire le iniziative natalizie dell’associazione Terni col Cuore: l’appuntamento è fissato dalle 10 di mercoledì 15 dicembre e si concluderà alle 12 di lunedì 20 dicembre. Per partecipare è necessario andare sulla pagina ufficiale facebook della Ternana.

Stagione dei record, otto premi per i rossoverdi

Intanto a Castellammare di Stabia lunedì sera la Ternana, nell’ambito degli Italian Sport Awards – Gran galà del calcio italiani football awards, riceverà otto premi per l’annata 2020-2021 dei record, tutti relativi al girone C: migliore squadra, miglior presidente (Stefano Bandecchi), miglior dirigente sportivo (Vanessa Fenili), miglior direttore sportivo (Luca Leone), miglior allenatore (Cristiano Lucarelli), miglior portiere (Antony Iannarilli), mmiglior bomber (Anthony Partipilo) e gestione social (Ternana).