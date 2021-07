Ternana, tris al Grosseto a Tirrenia. Capanni in arrivo

Tris rossoverde venerdì pomeriggio al centro olimpico di Tirrenia nella seconda amichevole pre debutto in coppa Italia – 8 agosto alle 18.30 contro l’Avellino al Liberati – al cospetto del Grosseto, club militante in serie C. I ragazzi di Cristiano Lucarelli hanno battuto i toscani per 3-0 grazie alle marcature di Falletti su calcio di punizione nel primo tempo, Peralta e Vantaggiato nella ripresa; da segnalare il debutto di Pettinari – nell’undici di partenza – e Mazzocchi che, a Trigoria nel match con la Roma, non erano stati coinvolti. Nuovo arrivo in vista per il trainer toscano: si tratta dell’esterno d’attacco classe 2000 di proprietà Milan Gabriele Capanni, già bloccato da tempo e oggetto di un confronto odierno – lo riporta Luca Cilli di Sportitalia – tra il ds Luca Leone e il collega rossonero Frederic Massara.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (c), Boben, Kontek, Celli; Proietti, Agazzi; Peralta, Falletti, Furlan; Pettinari. A disposizione: Tozzo, Vitali, Laverone, Diakité, Frascatore, Russo, Ghiringhelli, Paghera, Onesti, Salzano, Marilungo, Mazzocchi, Vantaggiato. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Grosseto (4-3-1-2): Barosi; Raimo, Mazzeo, Ciolli (c), Gorelli; Serena, Fratini, Moscati; Marigosu; Scaffidi, Piccoli. A disposizione: Vittorio, Cretella, Arras, Scotto, Sicurella, Tiberi, Veronesi, Perrella, Siniega, Bagnolo, Vrdoljak. Allenatore: Lamberto Magrini

Reti: 30′ Falletti, 55′ Peralta, 62′ Vantaggiato (T)

Sabato pomeriggio i calendari

Tutto pronto a Ferrara dove in piazza Trento e Trieste – si inizia alle 19 – scatterà la presentazione del calendario 2021-2022. Come noto l’opening day è previsto per venerdì 20 agosto, nel periodo natalizio si scende in campo il 26 e 29 dicembre. Chiusura prevista il 6 maggio, turni infrasettimanali in programma martedì 21 settembre, giovedì 28 ottobre, martedì 30 novembre, martedì 1 marzo, martedì 15 marzo e martedì 5 aprile. L’evento sarà trasmesso da Dazn, Sky Sport 24 e Helbiz Live.

Fera mascotte

Intanto la società rossoverde ha comunicato le modalità per far parte del progetto che riguarda la fascia 0-17. «Basta recarsi presso la sede della Ternana Calcio (in via della Bardesca, 2), di lunedì o martedì a partire da lunedì 2 agosto, dalle ore 10 alle 12. Il genitore che si recherà a sottoscivere la tessera per il proprio figlio dovrà avere con se il proprio documento di riconoscimento ed il codice fiscale, oltre ai documenti dell’intestatario della tessera stessa». QUI tutte le info necessarie e la divisione per età.