Fere, centro sportivo Villa Palma: serve ok soprintendenza

Sarà un percorso lungo – sempre che tutto fili liscio – quello che porterà alla realizzazione del nuovo centro sportivo della Ternana nell’area compresa tra strada del Gioglio e strada di Santa Maria La Rocca, non distante in linea d’aria da Villa Palma. Tanto per cambiare di mezzo c’è anche la soprintendenza: il motivo è legato a due fabbricati rurali realizzati oltre 70 anni fa. Serve un loro parere.

La verifica

La Ternana ha chiesto di poter acquisire l’area comunale in questione per incrementare gli impianti a disposizione e realizzare il centro sportivo. La valutazione positiva di palazzo Spada è già arrivata, ma ora è necessario coinvolgere la soprintendenza per i due fabbricati pesenti: occorre la verifica dell’interesse culturale – come da prassi in questi casi – sulla base del decreto legislativo del gennaio 2004. Con tanto di autorizzazione alla vendita – o cessione di diritti reali – in caso positivo. Ad occuparsene sarà la dirigente alle attività finanziarie-patrimonio di palazzo Spada, Grazia Marcucci.