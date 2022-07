Parte il ritiro Ternana: 30 rossoverdi a Cascia

Primi test in città conclusi, ora si inizia a fare sul serio in vista del debutto in coppa Italia di fine mese con la Cremonese. La Ternana partirà lunedì mattina alla volta di Cascia per il ritiro pre-campionato: i convocati di Cristiano Lucarelli sono trenta, con le novità principali rappresentate dai nuovi acquisti Niccolò Corrado e Francesco Di Tacchio. Chiaro che la situazione cambierà e non poco nelle prossime settimane, specie in ottica cessioni.

STADIO-CLINICA, VARIANTE URBANISTICA OK IN COMMISSIONE

La lista del tecnico livornese

Portieri (4): Iannarilli, Casadei, Krapikas, Vitali

Difensori (9): Defendi, Celli, Ghiringhelli, Corrado, Diakitè, Boben, Sørensen, Capuano, Martella

Centrocampisti (8): Mazza, Paghera, Damian, Di Tacchio, Proietti, Agazzi, Palumbo, Salzano

Attaccanti (9): Furlan, Falletti, Peralta, Partipilo, Donnarumma, Rovaglia, Pettinari, Ferrante, Onesti

Stadio-clinica, settimana ‘calda’

Extra-campo si entra invece in una settimana importante. Non tanto per lunedì pomeriggio, quando in consiglio comunale – sulle superfici commerciali sono attese nuove polemiche – salvo sorprese sarà approvata l’approvazione in variante allo strumento urbanistico del progetto per lo stadio, vale a dire la parte di competenza comunale. Quanto per mercoledì: alle 10 scatterà la conferenza di servizi decisoria sull’iter complessivo impostato ormai da più di un anno dalla Ternana. Con ogni probabilità servirà un’altra seduta, ma si vedrà.