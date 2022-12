Ternana, via cinque membri dello staff di Lucarelli. Il saluto dell’ormai ex tecnico

La Ternana ha deciso di puntare su Aurelio Andreazzoli – manca solo l’ufficializzazione, già postata via social una foto del toscano in compagnia di Paolo Tagliavento nella sede di via della Bardesca – e in casa rossoverde si chiude il cerchio anche sullo staff dell’ormai ex tecnico Cristiano Lucarelli. Il livornese, apparso emozionato, in mattinata ha voluto salutare i suoi tifosi con un video.

Via il vice e non solo

Ovvio che Andreazzoli porti con sé i suoi uomini e dunque la Ternana in giornata ha ufficializzato l’esonero di Richiard Vanigli (vice di Lucarelli), Pietro Spinosa (preparatore dei portieri), Alessandro Conticchio (collaboratore tecnico), Eugenio Vassalle (mental coach) e Jacopo Alberti (match analyst): «La società intende ringraziare sinceramente questo gruppo di ottimi uomini e professionisti per l’impegno sempre profuso nel corso dell’esperienza in rossoverde, augurando loro le migliori fortune umane e professionali». Per ora restano invece il preparatore atletico Alberto Bartali e quello dei calci piazzati Paolo Favaretto.

I convocati per Venezia

Portieri: Iannarilli, Krapikas, Vitali

Difensori: Bogdan, Celli, Corrado, Ghiringhelli, Diakitè, Martella, Mantovani, Mazzarani, Sørensen

Centrocampisti: Agazzi, Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Paghera, Proietti

Attaccanti: Capanni, Falletti, Moro, Partipilo, Pettinari, Rovaglia

Indisponibili: Palumbo (squalificato); Capuano, Defendi, Favilli, Donnarumma e Spalluto (infortunati)

