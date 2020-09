Ternana-Viterbese: «Voglio prestazione da uomini»

Immediata emergenza numerica. E il tecnico stesso squalificato, per non farsi mancare nulla: è una Ternana più che incerottata quella attesa dal debutto di domenica in campionato con la Viterbese tra infortuni, appiedati dal giudice sportivo e mancanze in alcuni ruoli della rosa. Cristiano Lucarelli mette da parte gli alibi, tratta la questione mercato in modo ‘politico’ – molto abile nella comunicazione – e lancia un messaggio ai suoi: «Dobbiamo partire bene, questa squadra ne ha bisogno. Voglio una prestazione da uomini e me l’aspetto».

«APERTURA STADI AL 25%? TROPPO PRESTO». CTS NEGA LA CHANCE

Assenze in serie. Il vice Vanigli in panchina

Fuori Lucarelli (in panchina andrà il vice Richard Vanigli), Partipilo e Damian per squalifica. Niente sfida ai laziali anche per Celli (se ne riparla nel 2021, intanto va fuori lista), Mammarella, Ferrante e Salzano. Non sono gli unici guai: «Furlan non sta – ha specificato il trainer toscano – benissimo e Falletti soffre di alcuni postumi post match con l’Albinoleffe. Paghera e Torromino dovrebbero recuperare, Marilungo è convocato e Peralta è ok almeno per la panchina. A centrocampo siamo uno e mezzo, Vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno. Altrimenti niente alibi. La rosa può fare un’ottima prestazione comunque, c’è di peggio.», ci scherza sopra tirando in ballo Paghera. Il 3-4-1-2? Ipotesi che stiamo valutando, martedì la squadra non mi è dispiaciuta e mi prendo l’ultimo allenamento per valutare il modulo». Per l’out sinistro si fa largo l’ipotesi Laverone. D’altronde non c’è molto da scegliere per ora.

SERIE C, SCIOPERO REVOCATO: LISTE A 24, SI GIOCA

«Non preoccupiamoci di giocar bene»

C’è solo da pensare ad ottenere punti in questa fase. La Viterbese di certo non è più debole dell’Albinoleffe e partire male anche in campionato – con due ko casalinghi interni – non sarebbe proprio il massimo: «Ho grande stima di loro, una squadra costruita con intelligenza senza spendere molto: una formazione molto fisica e forte sui calci piazzati». Poi l’input: «Dobbiamo partire con il piede giusto, questo gruppo ne ha bisogno. Non preoccupiamoci di giocar bene. Voglio una prestazione da uomini, me l’aspetto». Dirigerà il match Alessandro Di Graci della sezione di Como.

LE MAGLIE 2020-2021: RICHIAMI STORICI

La sofferenza e gli infortuni

Lucarelli è un tecnico esperto della categoria e del raggruppamento meridionale: «Domenica ci sarà da sudare per riuscere a vincere. Questo è il mio quarto campionato in questo girone: ai ragazzi ho detto che dobbiamo entrare nell’ottica di soffrire almeno 30 partite su 38. La storia di ogni squadra che ha vinto è fatta di 5-6 partite giocate bene ed un paio di volte nelle quali non arriva il pullman allo stadio e ci si chiede ‘cosa è successo?’; nel mezzo ci sono 30 battaglie decise dall’episodio, fortuna, un colpo dei più bravi, infortuni o arbitri. Se si fanno tabelle in questo girone rischi di retrocedere». Quindi un breve ritorno sui numerosi stop di questo periodo: «Infortuni gravi non ne abbiamo avuti, si tratta di stop traumatici o affaticamenti muscolari. Tolto il caso di Celli, riferito alla stagione precedente. Può dipendere dalla tipologia di metodo: lavoriamo ad altissima intensità e c’è più possibilità di avere problemi. Il sintetico inoltre non aiuta perché durante le sedute si accumulano tutta una serie di microtraumi».

Fatica mercato

Il ds Luca Leone vuole chiudere per il centrocampista 20enne del Torino Michel Adopo. Quando gli viene chiesto del mercato Lucarelli si contiene, pur facendo capire che qualcosa non va: «Per ora abbiamo dato tante idee alle altre, l’unico nome che si è concretizzato è Falletti e perché voleva venire lui. Dobbiamo prendere atto che è questo, ci sono delle dinamiche e serve pazienza: questa squadra può fare punti sia con la Viterbese che con la Paganese. Ora siamo in emergenza, è un momento utile per valutare gli uomini. Se perdiamo la colpa sarà mia. Chiaro che mi sarebbe piaciuto avere tutti a disposizione il 17 agosto. Ci prendiamo altri due match per decidere se c’è bisogno di piccole rifiniture o fare un ragionamento diverso». Calcio d’inizio alle 17.30.