Serie C, si gioca subito: sciopero revocato

Ha portato i suoi frutti la mediazione della Figc nello scontro – va avanti da settimane – tra l’Associazione italiana calciatori e la Lega Pro in merito alle liste dei calciatori. Lo sciopero indetto dall’Aic è stato revocato: i giocatori inseribili passano da 22 a 24, con l’aggiunta di un ulteriore elemento classe 2001. La conseguenza è che ci sarà il 27 settembre il debutto casalingo di Gubbio, Perugia e Ternana contro Modena, Fano e Viterbese.

La risoluzione

Immediato il commento del presidente della Figc Gabriele Gravina: «Ha vinto il buon senso, è un successo del calcio italiano. I tifosi della serie C meritano di ricominciare, intere città aspettano da mesi di riappropriarsi del proprio campionato. E la soluzione che è stata trovata scongiura uno stallo che avrebbe compromesso la loro grande passione. Con un dialogo – conclude – ampio e articolato sulla sostenibilità della serie C, la Figc si è assunta l’onere di avvicinare posizioni molto distanti. Desidero ringraziare sia l’Aic che la Lega Pro per la disponibilità e la responsabilità dimostrata, d’ora in avanti sarà il campo a parlare». Fino alla prima mattinata di venerdì l’ipotesi rinvio della prima giornata era più che concreta.

Non è finita

Il numero uno della Lega Pro, Francesco Ghirelli, è intervenuto nel primo pomeriggio: «Da sabato ha ufficialmente inizio il campionato serie C 2020-2021. Un fatto estremamente positivo. Si è lavorato in sinergia per riuscire a raggiungere l’obiettivo comune di tornare a far rotolare il pallone in campo. La prossima settimana sono già state fissate due riunioni con le nostre società per confrontarsi e deliberare sulle proposte di modifica che con l’Aic, ai cui rappresentanti va il mio ringraziamento, abbiamo ragionato di apportare. Un ringraziamento particolare va al Presidente Gravina per l’importate contributo. Abbiamo dato, tutti insieme, un segnale di rispetto alla passione dei tifosi».