Ternano soccorso sul monte La Croce

Intervento del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria nella tarda mattinata di sabato – intorno alle ore 12 – sul monte La Croce, nel territorio comunale di Terni. La squadra del Sasu, che si trovava impegnata in attività di vigilanza lungo i sentieri della zona, è intervenuta per soccorrere un 60enne di Terni – P.P. le sue iniziali – che, dopo essere scivolato, ha riportato numerose escoriazioni. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato accompagnato fino all’ambulanza del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Le sue condizioni non preoccupano.

