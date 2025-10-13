di S.F.

Maxi terreno di Maratta all’asta – è accanto all’ex Italtel, ancora in via di ristrutturazione post acquisizione di Fabrizio Cameli -, altro tentativo a vuoto a Terni. Non è andato a buon fine la 12° procedura (la prima risale al 2021 ad un prezzo iniziale di 7 milioni di euro): nessuno si è fatto avanti per l’acquisizione ad un prezzo di poco superiore al milione e mezzo di euro, come conferma la Gobid Online Auctions. La vicenda ha preso corpo dal 2010 a causa di un concordato preventivo.