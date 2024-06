In aggiornamento

Un ragazzo di 15 anni, che domenica mattina stava praticando downhill in sella alla propria bici nella zona del parco Batteria – Collestatte Paese – nel territorio comunale di Terni, è caduto riportando un infortunio. Il ragazzo è stato raggiunto dai vigili del fuoco di Terni e dal personale del Soccorso alpino: è stato recuperato e condotto in una piazzola dove c’era ad attenderlo l’elisoccorso ‘Nibbio’ per il successivo trasporto in ospedale.