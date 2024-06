Terni, 2° ‘Memorial Pietro Quintili’: padel e beneficenza a braccetto

Sport e beneficenza a braccetto per aiutare il reparto di oncologia dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Preparativi in corso allo Sporting Club Collescipoli di Terni per il secondo ‘Memorial Pietro Quintili’, con protagonista anche il gruppo degli ‘Amici di Pietro per Collescipoli’: il torneo sportivo è per uomini e donne con una prima fase a girone ed una successiva ad eliminazione diretta. Per info è possibile contattare il 388 8919451. Il ricavato andrà tutto in favore del nosocomio ternano.

