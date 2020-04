‘Scuole sicure’ Terni, chiusa progettazione

di S.F.

Studenti a casa, didattica a distanza con tutte le difficoltà del caso – sponda docenti e alunni – e attesa per capire quando si potrà tornare negli edifici scolastici. Di certo è utopico pensare che possa accadere a stretto giro per via dell’emergenza sanitaria legata al covid-19. Intanto a Terni si è chiusa la fase di progettazione per il programma ‘Scuole Sicure’ 2019-2020, scattato formalmente a luglio con la sottoscrizione del documento tra il Comune e la prefettura per un quadro economico di 46 mila 525 euro. Si procederà con un affidamento diretto.

IL VIA LIBERA ESTIVO DEL MINISTERO

Ora la gara

Il gruppo di lavoro – a capo c’è l’ingegnere Nazareno Claudiani, quindi Emiliano Lenticchia, David Rugeri, Massimo Lesina, Piero Lelli, Francesco Ribeca e Corrado Mazzoli – ha concluso il lavoro sul progetto esecutivo effettuando una rimodulazione: prevista l’installazione di venti telecamere (sia fisse che speed dome) nell’area di otto scuole della città: tra loro ci sono Oberdan, Da Vinci, De Amicis. Itis e Brin. Ora si apre la fase di gara: saranno consultate tre società specializzate nel settore e a quel punto ci sarà l’affidamento diretto visto che l’importo riguardante i soli lavori è di 39 mila 695 euro.