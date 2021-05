Terni, 24enne si toglie la vita a Cospea

Tragedia nella tarda mattinata di venerdì a Terni, in via Montefiorino – zona Cospea – dove un ragazzo di appena 24 anni si è tolto la vita gettandosi dal settimo piano di un palazzo. Inutili i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante e della polizia Scientifica della questura di Terni per avviare le prima indagini sull’accaduto e informare l’autorità giudiziaria. Il ragazzo, che risiede in zona, si sarebbe gettato dalla finestra dell’abitazione della fidanzata. Un gesto compiuto all’improvviso, alla presenza della giovane – disperata al pari dei familiari del 24enne accorsi sul posto – e le cui motivazioni, di natura personale, sono al vaglio degli inquirenti.

