Terni: 35enne investita da scooter e trasportata in ospedale

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato all’incrocio fra via Montegrappa, viale Trieste e viale Brenta, a Terni. Una donna di 35 anni di origini albanesi (A.T. le sue inizial) è stata investita da uno scooter condotto da un 56enne ternano (S.M.). Soccorsa dal 118, la donna è stata trasportata in ‘codice giallo’ all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: le sue condizioni – fortunatamente – non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale ternana.

