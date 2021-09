Terni, 35enne investita in via Lattes

Incidente stradale giovedì mattina intorno alle ore 9.30 all’altezza dell’attraversamento pedonale di via Lattes, a Terni. Una donna di 35 anni è stata colpita da un’auto – in particolare dallo specchietto – che transitava in direzione via Aleardi. Dolorante ad un arto e alla spalla, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e condotta in ospedale per accertamenti. Al volante del mezzo, una Fiat Panda, c’era un uomo di 78 anni. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni.

