Terni, 36° memorial D’Aloja: 346 atleti e 21 nazioni in gara

Arabia Saudita, Belgio, Benin, Costa d’Avorio, Danimarca, Estonia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Marocco, Monaco, Olanda, Romania, Sudafrica, Serbia, Ucraina, Zimbabwe e Italia. Saranno ventuno le nazioni protagoniste nel weekend al 36° memorial D’Aloja di Piediluco: nel lago ternano è prevista la partecipazione di 346 atleti su 320 barche. Notevole la presenza di campioni olimpici.

SERIE DI EVENTI A PIEDILUCO. L’INVITO DI ABBAGNALE PER IL PNRR

Gli azzurri e gli atleti top

Nel weekend è atteso un meteo più clemente rispetto a quello problematico che ha caratterizzato il 1° meeting nazionale della scorsa settimana. La truppa azzurra sarà quella più numerosa con ben oltre 100 atleti al via; poi la Romania – il commissario tecnico è Alberto Colamonici – con 51 e la Lituania con 25. Doppia cifra anche per Sudafrica (17), Irlanda (13) e Belgio (10). Tra i canottieri top a Piediluco figurano Stefano Oppo, Pietro Ruta (bronzo a Tokyo tra i pesi leggeri), Fintan McCarty, Paul O’Donovan (oro in Giappone, in questa occasione sono iscritti tra i senior), Tim Brys, Niels van Zandweghe (Belgio) ed il greco Stefanos Ntouskos, trionfatore in terra nipponica nel singolo maschile.

IL MALTEMPO AL 1° MEETING NAZIONALE

Presenza ternana

Tra i convocati del team italiano c’è un solo atleta del Circolo Lavoratori Terni: si tratta di Francesco Pallozzi nell’under 23 maschile. Spazio inoltre nella stessa categoria a Tommaso Molinari del Cus Pavia e Matteo Tonelli, attualmente in forza al Cus Torino. L’esperienza per gareggiare a livelli così alti non gli manca di certo. Il World rowing training camp è invece iniziato lunedì con nove nazioni partecipanti. Intanto in giornata la Fic ha pubblicato l’avviso legato al Pnrr per sport e inclusione sociale: c’è margine di manovra anche per palazzo Spada. Vedremo.