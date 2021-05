Maratona delle Acque: ecco la medaglia per la gara del 13 giugno

La 43° Maratona delle Acque è in arrivo il prossimo 13 giugno – partenza da piazza Tacito con percorsi competitivi e non da 20,5 e 7 chilometri – e come di consueto in casa Amatori Podistica Terni è tempo di presentare il lavoro degli studenti del liceo artistico ‘Metelli’: è il giovane Luigi Antonucci della classe III° C indirizzo grafico ad aver realizzato la medaglia attraverso la modalità didattica dell’alternanza scuola-lavoro. L’evento si è svolto giovedì mattina nella nuova dell’associazione in via Medici.

LA BENEDIZIONE DELLA NUOVA SEDE

L’auspicio

Presenti all’appuntamento il numero uno dell’APT Luca Moriconi, l’assessore alla scuola del Comune Cinzia Fabrizi, la dirigente scolastica del liceo classico-artistico Roberta Bambini e Mauro Esposito, coordinatore di educazione fisica e sportiva dell’ufficio scolastico regionale: «Fa piacere vedere che questa collaborazione – le parole della Fabrizi – crei un valore aggiunto per il territorio. Complimenti all’associazione e speriamo che si possa ricominciare davvero, vedendoci in presenza per stare insieme». Il presidente dell’associazione ha parlato della liaison tra APT e mondo scolastico e della speranza che con il trascorrere del tempo si possa consolidare. Allo studente e al ‘Metelli’ sono state consegnate targhe in forma di ringraziamento. Per l’istituto scolastico c’è anche un contributo di 250 euro per l’acquisto di materiale didattico.