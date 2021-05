Terni, benedizione per la nuova sede APT: «Sport unico rimedio»

«Questa sede è stata realizzata con il sacrificio e l’amore delle persone che compongono l’associazione, in un momento difficile per tutti». Così Luca Moriconi, presidente dell’Amatori Podistica Terni, ha accolto il vescovo della diocesi di Terni-Narni-Amelia Giuseppe Piemontese in occasione dell’evento che si è svolto mercoledì pomeriggio in via Medici 40: è qui che l’associazione ha la sua nuova sede e monsignor Piemontese è arrivato sul posto per la benedizione del locale. Con un pensiero per i giovanissimi del territorio che, negli ultimi tempi, hanno perso la vita a causa di sostanze stupefacenti.

L’importanza dello sport

Il numero dell’APT, dopo un breve discorso introduttivo, ha lasciato la parola al vescovo: «Sono contento – ha detto rivolgendosi alle persone accorse per la benedizione, nel rispetto delle normative anti contagio – di venire e conoscervi. Quando si pratica sport è sempre un bene ed è l’unico rimedio concreto per la ‘cura’ della gioventù visto che in molti si sono allontanati dalla chiesa». Poi il ricordo ai tragici eventi dell’ultimo anno: «A Terni abbiamo perso tre giovanissimi – il riferimento è a Flavio Presuttari, Gianluca Alonzi e Maria Chiara Previtali – per la droga di recente. L’attività sportiva è utile per avere una società più serena». Piemontese ha inoltre accennato alla Maratona – quest’anno annullata per via della pandemia – di San Valentino. Nel contempo a stretto giro c’è un’altra gara che invece si terrà: la Maratona delle Acque, in programma il 13 giugno prossimo.