Terni, 45enne muore in casa: cause naturali

Tragica scoperta sabato mattina in via Marzabotto, nel quartiere Cospea, a Terni. Un uomo di 45 anni, ternano, è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i familiari. All’origine del decesso del 45enne – incensurato – ci sono cause naturali: un malore fatale che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Gli operatori del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, operaio presso un’azienda di Maratta. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra Volante della questura di Terni per gli accertamenti di rito da portare all’attenzione dell’autorità giudiziaria, in seguito ai quali il pm Giulia Bisello ha concesso il nulla osta per i funerali, senza necessità di ulteriori approfondimenti essendo del tutto chiara la natura dell’accaduto.

Condividi questo articolo su