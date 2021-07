Terni, strada Campore: schianto con chiusura temporanea

Incidente autonomo nel pomeriggio di sabato all’incrocio tra strada delle Campore e via Mercurio, nella zona industriale di vocabolo Sabbione a Terni di fronte alla Liomatic. Una Mercedes condotta da un 49enne straniero – ma residente in città – ha perso il controllo del mezzo con danni rilevanti: per lui fortunatamente nulla di grave. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, gli agenti della polizia Locale ed i vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione a causare l’impatto sarebbe stato dell’olio presente sulla sede stradale, con chiusura temporanea – posizionata una transenna – del tratto coinvolto per la bonifica e la messa in sicurezza.

