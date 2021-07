Terni, strada Campore-Mercurio: incidenti causa olio, stop 72 ore

Incidente autonomo nel pomeriggio di sabato all’incrocio tra strada delle Campore e via Mercurio, nella zona industriale di vocabolo Sabbione a Terni di fronte alla Liomatic. Una Mercedes condotta da un 49enne straniero – ma residente in città – ha perso il controllo del mezzo con danni rilevanti: per lui fortunatamente nulla di grave. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, gli agenti della polizia Locale ed i vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione a causare l’impatto sarebbe stato dell’olio presente (perso da un autobus venerdì) sulla sede stradale, con chiusura temporanea – transenne posizionate – del tratto coinvolto. Firmata una specifica disposizione in tal senso.

La disposizione: chiusura 50 metri per tre giorni

Il funzionario tecnico della direzione lavori pubblici-manutenzione – nonché responsabile dell’attività di pronto intervento stradale – Federico Nannurelli ha firmato nel pomeriggio di sabato una disposizione valida per 72: «Accertato dal tecnico responsabile del nucleo di Protezione civile la perdita temporanea della transitabilità in sicurezza di un tratto di 50 metri della via Mercurio da strada delle Campore, per la perdita idrocarburi da veicolo ignoto che ha reso viscido ed insidioso il fondo stradale» e «dato atto che non sussistono misure alternative utili per la riduzione del rischio» è stato disposto lo stop «per motivi di emergenza e tutela della sicurezza della circolazione». Unica eccezione riguarda i titolari degli accessi a raso presenti nell’area, unici autorizzati a transitare. Già venerdì c’era stato un incidente che aveva coinvolto un autobus, con tanto di urto contro un palo e successivo spargimento di materiale assorbente per risolvere la problematica.