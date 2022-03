Tirreno-Adriatico Terni Mercoledì e giovedì obbligo mascherine

Dalle 15 alle 19 di mercoledì 9 marzo in via Aleardi, via Lattes, rotatoria obelisco Lancia di Luce, corso del Popolo, piazza Ridolfi, piazza Europa e piazza della Repubblica (non in via Colombo invece). Il giorno successivo, giovedì 10, in piazzale Byron, piazzale Vasi, piazzale Fatati (compresa area ex Viscosa), tratto della strada regionale 209 Valnerina ed aree adiacenti compreso fra l’intersezione con la via Carlo Neri (bivio Papigno) e l’intersezione con la via Collestatte (bivio Collestatte) dalle 10 alle 13. Sono le fasce orarie e le zone dove sarà obbligatorio l’uso delle mascherine all’aperto la prossima settimana. Motivo? Il passaggio della 57° Tirreno-Adriatico, una delle più importanti gare ciclistiche sul territorio italiano. Come noto il 9 marzo ci sarà l’arrivo in corso del Popolo e il 10 la ripartenza dalla cascata delle Marmore. L’ordinanza è del sindaco Leonardo Latini.

57° TIRRENO-ADRIATICO, COME CAMBIA LA VIABILITÀ

Chi è esentato

L’obbligo non riguarda i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine e coloro che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo. L’inosservanza comporta una sanzione da 400 a 1.000 euro. «Pur in presenza dei dovuti accertamenti e controlli da parte delle forze di polizia non è possibile scongiurare la formazione di assembramenti e contrastare in modo incisivo il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte dalla normativa vigente in relazione all’emergenza sanitaria in corso», viene sottolineato nel documento. La stessa cosa accadde in occasione del passaggio 2021.