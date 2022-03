Tirreno-Adriatico a Terni: «Promozione e valorizzazione del territorio»

di Fra.Tor.

Terni e la Cascata delle Marmore si preparano ad accogliere 57esima edizione della Tirreno-Adriatico. Occasione di promozione e valorizzazione del territorio ternano grazie ad un appuntamento che quest’anno raddoppia in città con l’arrivo della terza tappa il 9 marzo e la partenza della quarta il 10. L’assessore allo sport del Comune di Terni Elena Proietti e Federico Manni organizzatore della tappa ciclistica e referente Rcs sul territorio, giovedì mattina hanno illustrato i dettagli della competizione.

VIDEO

Parlano l’assessore Proietti e l’organizzatore Manni

Valorizzazione del territorio

«Stiamo lavorando con la questura e con la prefettura perché tutta la macchina organizzativa funzioni bene e non ci siano problemi», ha detto l’assessore Proietti. «Quest’anno, grazie al sostegno della fondazione Carit, abbiamo deciso di raddoppiare e aumentare la promozione del nostro territorio e valorizzare ancor di più la Cascata delle Marmore. Chiaramente raddoppiare significa anche aumentare tutte le problematiche alle quali anche i cittadini andranno incontro in quei giorni, sopratutto per quanto riguarda alcuni disagi nella circolazione. Informando per tempo tutti su orari e chiusure strade, periamo nella comprensione e nella collaborazione di tutti».

L’ARRIVO A TERNI (.PDF)

L’arrivo a Terni e la partenza dalla Cascata delle Marmore

«La terza tappa, che arriverà a Terni dalla Toscana nel pomeriggio di mercoledì 9 – ha spiegato Manni – sarà mossa, movimentata, sopratutto nella prima parte e permetterà quindi agli atleti di potersi mettere un po’ in mostra. Ci saranno le prime ‘fughe’, si metteranno alla prova e inizieranno a testarsi. A Terni potrebbe, infatti, esserci un arrivo in ‘volata’. La terza tappa, che toccherà circa 130 chilometri del nostro territorio provinciale, entrerà in provincia di Terni da Fabbro intorno alle 15, passerà poi per Ficulle, Orvieto, Baschi, Guardea, Alviano, Lugnano in Teverina, Amelia – dove sarà allestito un traguardo ‘volante’ – Capitone, Narni Scalo, la strada Marattana e poi entrerà a Terni, passando da viale Borzacchini, viale dello Stadio, via Aleardi, taglierà la rotonda dell’Obelisco per immettersi in corso del Popolo e raggiungere così il traguardo, più o meno alle 17.30, dove si svolgeranno le premiazioni. Alle 12 di giovedì 10 è in programma la partenza dalla Cascata delle Mamore. All’interno del parco – ha aggiunto – sarà allestito il podio-firme e si potrà ammirare l’apertura straordinaria del getto d’acqua. Da lì la gara salirà verso Arrone per poi spostarsi nel territorio reatino. Tutto questo in diretta Rai a livello mondiale».

LA PARTENZA DALLA CASCATA DELLE MARMORE (.PDF)

Una curiosità e il Giro d’Italia

Federico Manni ha voluto ricordare che «l’ultima Tirreno-Adriatico è arrivata a Terni proprio il 9 marzo 2012. Esattamente 10 anni dopo si accendono nuovamente le luci sul nostro territorio. Ora è arrivato il tempo di puntare al Giro d’Italia. C’è da dire che nel 2019 avevamo presentato la candidatura per la città di Terni, un lavoro che avrebbe dovuto portare al 2022. Purtroppo però l’Ungheria ha tolto delle tappe all’Italia e quindi nel centro del Paese ne hanno tolte alcune. Noi lavoriamo però al 2023, ci crediamo e dopo tanti anni ci piacerebbe riportarlo a Terni».

La viabilità

Elena Proietti e Federico Manni chiedono ai cittadini «tanta pazienza e collaborazione per la riuscita di questo evento. Capiamo i disagi e le difficoltà per la circolazione veicolare, ma stiamo cercando di comunicare orari e punti di chiusura delle strade con anticipo in modo da non farn trovare nessuno impreparato. Sappiamo già che per quanto riguarda l’arrivo di mercoledì 9 le strade saranno chiuse al traffico circa un’ora e mezza prima del passaggio, punto per punto, e che via Aleardi sarà sicuramente chiusa al traffico dalle 14. Mentre per quanto riguarda la partenza di giovedì 10 la Valnerina sarà chiusa al traffico dalle 10, da zona Cervara fino alla Cascata. Probabilmente il Comune emetterà un’ordinanza per l’obbligo delle mascherine in caso di assembramento, che dobbiamo comunque evitare, a ridosso dell’arrivo e della partenza».