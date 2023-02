Terni: 65enne trovato senza vita in via Mola di Bernardo

Tragedia nella tarda serata di venerdì a Terni dove, in un’abitazione di via Mola di Bernardo, un 65enne ternano è stato trovato senza vita. Gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo e sul posto si sono portati gli agenti della polizia di Stato. Pochi dubbi sulle cause del decesso, legato ad un gesto volontario compiuto dal 65enne. La salma, trasferita all’obitorio dell’ospedale di Terni, è stata meaa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti che intenderà disporre.

