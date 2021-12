Terni, 68enne investita in viale dello Stadio

Una donna di 68 anni (D.S., di Massa Martana) è stata trasportata all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni in stato cosciente dopo essere stata investita nel pomeriggio di martedì da un’autovettura Peugeot 208, condotta da una narnese (G.M.) 67enne. L’incidente stradale, considerando il rilevante nodo viario per la città, ha creato inevitabili rallentamenti per la viabilità. Per la gestione di questo aspetto ed i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia Locale con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti. Con loro anche gli operatori sanitari del 118.

Condividi questo articolo su