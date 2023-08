Terni, 73enne cade in ospedale e si frattura l’omero: «Così non va bene, ora la denuncia»

di S.F.

Frattura chiusa del collo anatomico dell’omero. Questa la diagnosi di uscita dal pronto soccorso – siamo nel pomeriggio di martedì 1° agosto – dell’ospedale di Terni per una 73enne in seguito ad una caduta accidentale, avvenuta nell’atrio della portineria antistante il dispositivo per il controllo della temperatura corporea: «Così non va bene. E ora denunciamo».

Cosa è accaduto

La donna, invalida al 100%, era da poco giunta al Santa Maria per una visita diabetologica di controllo. Tutto tranquillo fino a quando, inavvertitamente, non ha notato davanti a sé la piastra sulla quale si poggia il dispositivo nell’atrio della portineria: «Mia moglie ci è inciampata ed è caduta. Per diversi minuti non c’era nessuno per poterla aiutare. Ho subito fatto presente che forse era il caso di portarla al pronto soccorso ma alla fine ci hanno fatto aspettare un’ora e trenta». La lamentela tuttavia non riguarda questo aspetto. L’ingresso al PS avviene alle 12.30, l’uscita – certificata dal verbale di dimissione – alle 17.28: «Il medico è stato bravo e gentile». L’esito è la frattura dell’omero con tutte le conseguenze del caso.

L’intenzione di denuncia



Per l’uomo c’è stata negligenza del Santa Maria su questo fronte: «Mi sono rivolto ad un legale – fa riferimento allo Studio Crescimbeni – per vederci chiaro, denunceremo. Ritengo che non si possa lasciare la piastra di appoggio del dispositivo in quel modo, mia moglie ha avuto l’incidente per questa ragione. E quando siamo usciti dall’ospedale era stata tolta. L’ingresso della portineria era inoltre sguarnito». Vedremo se e quali responsabilità saranno accertate. In ogni caso auguriamo alla signora una pronta guarigione dall’incidente.