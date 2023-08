Terni: 78enne trovato senza vita in casa in via Vico

Tragica scoperta nella tarda mattinata di domenica in un appartamento posto al secondo piano di una palazzina di via Giambattista Vico, a Terni. Un uomo di 78 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. A lanciare l’allarme sono stati i vicini che non lo vedevano da qualche giorno: i vigili del fuoco di Terni, una voltra entrati in casa con l’ausilio dell’autoscala, hanno scoperto la salma dell’uomo, il cui decesso potrebbe risalire a 4/5 giorni prima del ritrovamento. Sul posto, i carabinieri hanno svolto gli accertamenti di prassi ma non ci sarebbero dubbi sulle cause naturali del decesso.

