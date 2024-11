Terni, 85enne si ribalta con l’auto in via M.L. King: illesa

Incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì – intorno alle ore 17.30 – a Terni, in via Martin Luther King, direzione piazzale Bianchini Riccardi e a pochi passi dalla rotatoria che congiunge con via Piave e via Di Vittorio. La conducente di un’autovettura Fiat Panda – una donna di 85 anni – ne ha perso il controllo, finendo per ribaltarsi. L’anziana è uscita da sola dal veicolo ed avrebbe riportato ‘solo’ alcune lievi contusioni. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni che hanno messo in sicurezza l’auto, alimentata a metano. Complessa la situazione della viabilità, congestionata in seguito all’accaduto. Una situazione gestita, al pari dei rilievi, dalla polizia Locale del comando di Terni.

Condividi questo articolo su